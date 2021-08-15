Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о грозовых дождях со шквалом и градом на следующей неделе

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15 августа 2021, 15:42 Источник: РИА Новости

дождь, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода будет в Московском регионе во второй половине будущей недели. По его словам, жара сменится грозовыми дождями с градом.

«Август заканчивает лето и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно - финальный всплеск субтропического тепла», - высказал он.

Тишковец уточнил, что в понедельник воздух прогреется до 23-28 градусов, во вторник - до аномальных плюс 28-33, на юге столицы местами до плюс 35. Метеоролог добавил, что ночью температура не упадет ниже 15 градусов. Он уточнил, что дожди ожидаются только в темное время суток.

«Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом», - поделился эксперт.

Он пояснил, что одним ливневым залпом может вылиться 5-10 миллиметров, а местами - до 10-15 миллиметров осадков. Тишковец считает, что с этого момента жара в Москве начнет постепенно снижаться.

Ранее Тишковец рассказал, что в Москве в первой половине сентября может быть классическое бабье лето.

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