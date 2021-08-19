Оперштаб сообщил данные по ситуации с СOVID-19 в России на 19 августа

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19 августа 2021, 14:32

фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперативного штаба на утро четверга, выявлены 21 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерли от последствий ковида 791 человек. Выздоровели и выписаны за сутки 24 017 пациентов.

Наибольшее число жертв ковида в Москве, умерли 54 человека с подтвержденной инфекцией.

33 человека умерли за последние 24 часа на Кубани. В Санкт-Петербурге - 32 летальных исхода за сутки.

Всего в нашей стране за период пандемии от последствий коронавируса умерли 173 700 человек.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцей COVID-19 в мире на утро четверга составило 209 308 033. Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа привел американский университет Джонса Хопкинса.

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