Университет Джонса Хопкинса привел обновленные данные по ситуации с коронавирусом в мире

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19 августа 2021, 10:48 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцей COVID-19 в мире на утро четверга составило 209 308 033. Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа привел американский университет Джонса Хопкинса.

От последствий ковида с начала распространения вируса скончались 4 393 014 человек. Выздоровели примерно 188,25 миллиона человек. В число стран с более чем 15 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией входят США, Индия и Бразилия. В США за период пандемии коронавирусом заразились 37 155 127 человек.

Скончались 624 253 человек. Выздоровели более 30,34 миллиона человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия. По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 332 258. Скончались от последствий инфицирования 433 049 человек.

Выздоровели более 31,5 млн пациентов. В Бразилии за время пандемии всего зарегистрировано 20 457 897 заразившихся. Скончались 571 662 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Выздоровели более 19,3 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим событиям в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 565,2. В США на 1 млн жителей умерли 1 925 человек, в Индии - 310, в Бразилии - 2 668.

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