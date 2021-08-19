Сложности земельного законодательства: из Рослесхоза снова прислали разъяснения по делу Лисицыной

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19 августа 2021, 13:12

Александра Лисицына просидела в тюрьме около года. И до сих пор находится под домашним арестом. Ее обвиняют в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье. Не так давно из Рослесхоза пришел ответ на запрос, из которого можно было сделать вывод, что земли государству не принадлежат. Однако спустя некоторое время поступил новый документ с противоположными сведениями.

Следствие считает, что Лисицына совершила мошенничество с землей в Наро-Фоминском районе. Из доказательств лишь доверенность, которую многодетная мать написала уже очень давно. Этой историей заинтересовался известный журналист и телеведущей Андрей Караулов и до сих пор пытается разобраться, как же так получается, что человек лишен свободы несмотря на огромное количество вопросов и несостыковок в материалах дела.

Караулов сделал официальный запрос в Минприроды и Рослесхоз, у которого якобы приобрела землю Лисицына. После двухмесячной проверки пришел ответ. Внимательно его изучив, телеведущий обратил внимание на то, что территория, о которой идет речь, Рослесхозу не принадлежит, а лишь пересекается с его владениями. То есть земли – соседние.

Это сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Караулов недоумевает, почему до него никто из следствия не соизволил их запросить. По мнению журналиста, вероятно, поэтому суд и перенесли из Наро-Фоминска в Серпухов. Потому что наро-фоминские судьи уж точно бы запросили архивы и быстро выяснили, кому принадлежит земля.

Теперь, когда, казалось бы, все обвинения с Александры Лисицыной должны быть сняты – ведь нет даже не то что состава преступления, а даже события – из Рослесхоза направили новое обращение. В нем замруководителя ведомства сообщает, что Караулов «в связи со сложностью земельного законодательства», вероятно, некорректно истолковал присланные документы.

«Каждый земельный участок, отнесенный к объектам недвижимости, имеет ряд обязательных характеристик, в том числе границы. Они определяются путем установления координат характерных точек границ, которые фиксируются в межевом плане и сведениях Единого государственного реестра недвижимости. Как следует из направленных Вам, приложенных к Письму схем пересечений границы Земельных участков полностью расположены на землях лесного фонда. Именно этот факт, по мнению Рослесхоза, и явился основанием для возбуждения уголовного дела», – сказано в документы. Вот уж действительно, как говорится, без бутылки не разобраться. А суд и прокуратура, судя по всему, и не пытаются.

Андрей Караулов заявил что вместе с коллегами-журналистами, в том числе западными, будет пытаться добиться справедливости через парламентское расследование и требовать тюремного заключения для следователя Рангеловой, отправившей Лисицыну за решетку, и других причастных работников правосудия. «Журналистам за клевету в интернете обещают два года тюрьмы. А за клевету в уголовном деле в отношении подследственного, что полагается?» – задается он вопросом. Караулов считает, что это дело явно заказное и виновные в незаконном преследовании Александры Лисицыной должны в итоге понести наказание.

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