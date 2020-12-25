Дело Александры Лисицыной

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25 декабря 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Фото: cоцсети

Журналист Андрей Караулов выпустил авторский комментарий на своем официальном ютуб-канале по поводу беспрецедентного уголовного дела многодетной матери Александры Лисицыной. СМИ неоднократно писали об этом громком деле, подчеркивая, по мнению многочисленных экспертов и общественности, «притянутое за уши» обвинение следствия и формальный подход судов к продлению срока содержания под стражей.

Напомним, что Александру Лисицыну обвиняют в мошенничестве с землей в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Но против Лисицыной у следствия есть только доверенность, которую она написала несколько лет назад и о которой до недавних пор не вспоминала. В тюремной камере Лисицына провела восемь месяцев, после чего меру пресечения изменили на домашний арест, применив при этом все максимально возможные меры ограничения, включая запрет даже краткосрочных прогулок на свежем воздухе. На днях суд продлил домашний арест.

С продления содержания под стражей Лисицыной и начал свой комментарий известный журналист Караулов. Ссылаясь на материалы Пленума Верховного суда, он напоминает. что суд, каждый раз обязан уточнять сегодняшние обстоятельства обоснованности содержания под стражей. «Почему суд не задавался этим вопросом сегодня и сейчас? Почему суд даже не смотрит в эту сторону? Где надзирающий прокурор? Почему суд катится по накатанной? Потому что ему не интересно искать такие обстоятельства, а уж тем более их изучать, а уж тем более ставить вопросы: «А это нормально, что мать троих детей, не пойми за что, вон сколько времени ходит с браслетом по своей квартире?»

Да ещё в квартире, где находится под домашним арестом Александра, есть комната, когда Саша туда заходит, а браслет не реагирует. Ей тотчас звонят из УФСИН и кричат, что она нарушает правила домашнего ареста. Она оправдывается: я дома, квартиру не покидала, а те глумятся: будешь нарушать, опять в тюрьму пойдёшь. Браслет такой убогий, что даже в собственной квартире она не может передвигаться, как ей хочется. Что это, как не прямое нарушение прав личности?

Прогулки запрещены, как ей не получить инфаркт от гиподинамии?

«Я не хочу повторять про то, что Саша Лисицына понятия не имеет о тех людях, с которыми её связали якобы по продаже земли – она их в глаза не видела и это установлено. Но снова продление, продление, продление… - рассказывает Караулов. – Сейчас на это решение будет апелляция в московском облсуде, но интересно, что никого не интересует, что браслет не работает нормально даже в квартире. Это позор для страны! Позор на весь мир, что в обвинительном заключении есть цитаты, которых нет в уголовном деле! Люди перестают доверять собственной власти, своему родному государству – это кошмар. И он здесь и сейчас. Но специально это делают или по глупости, вот что я хочу понять. Ведь всё это доводит людей до белого каления, кому он нужен, этот взрыв? Россия не может обойтись без этого взрыва?»