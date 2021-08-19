Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал предложения МВД ещё более упростить процедуры ТО автомобилей

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 11:58

фото: pixabay.com

Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал предложения МВД России ещё более упростить процедуры техосмотра автомобилей. Среди новых предложений ведомства по упрощению - исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.

Эксперт рассказал в беседе с RT, что сейчас вокруг ТО идут большие споры, и оппоненты обсуждают каждый пункт.

По мнению Гуляева, действительно, некоторые из пунктов проверки, например небольшие трещины на ветровом стекле, не сильно влияют на безопасность движения, их можно исключить.

Но, как он считает, коррозию трубопроводов надо проверять. По словам эксперта, "если тормозная трубка имеет следы коррозии, значит, она скоро выйдет из строя, и это может произойти прямо на дороге".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости