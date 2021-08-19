МВД России предложило упростить процедуры техосмотра

Аргументы Недели → Авто 13+

19 августа 2021, 11:09 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

МВД России предлагает еще более упростить техосомотр автомбилей. Среди новых предложений ведомства по упрощению - исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтеков «рабочих жидкостей» из двигателя, мостов и коробки передач.

Сейчас при прохождении ТО проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя обязательны. Также проводится замер уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Дальнейшая реформа техосмотра недавно обсуждалась в ходе совещания в Минэкономики. Также предлагается не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки госрегзнаков. В МВД предложили при проверке легковых авто не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны.

Ожидается, что предлагаемые изменения позволят сократить время ТО и уменьшат финансовую нагрузку на операторов — они смогут отказаться от части диагностического оборудования.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости