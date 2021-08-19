Приморью требуются кадры рабочих профессий

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 02:07

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

В крае ситуация на рынке труда характеризуется специалистами как стабильная. Безработица сокращается, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 38 процентов.

Как сообщает Приморский центр занятости, на 1 августа 2021 года в крае зарегистрировано 12,9 тысячи безработных граждан. При этом, самый низкий уровень безработицы наблюдается в городах. Так, во Владивостоке, Артёме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и одного процента.

«В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до десяти вакантных рабочих мест», – отметили специалисты службы занятости.

По данным Приморского центра занятости, наибольшая потребность в работниках заявлена в строительной сфере, обрабатывающих производствах, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Около 70 процентов от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий.

«В органы службы занятости населения работодателями заявлено более шестидесяти пяти тысяч вакантных мест», – сообщают в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения.

Самыми востребованными на рынке труда рабочими профессиями остаются подсобные рабочие, водители, овощеводы, а также мастера, специалисты и агенты по закупкам.

Напомним, сокращение безработицы, снижение напряжённости на рынке – одна из главных целей реализуемой региональной госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости