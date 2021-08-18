Найдены два чёрных ящика разбившегося в Кубинке военно-транспортного самолета Ил-112В

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18 августа 2021, 17:59 Источник: ТАСС

Фото: uacrussia.ru

Два чёрных ящика обнаружены во вторник, 17 августа, на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В во время тренировочного полёта в Московской области в Кубинке. ТАСС сообщает об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Найдены два бортовых самописца - параметрический и речевой, они повреждены и обгорели. По предварительным данным, расшифровке они подлежат.

Расшифровка начнётся в четверг в спецлаборатории.

Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в районе аэродрома. В результате погибли три члена экипажа - два летчика-испытателя и бортинженер.

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