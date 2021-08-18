Найдены два чёрных ящика разбившегося в Кубинке военно-транспортного самолета Ил-112В
18 августа 2021, 17:59Источник:
ТАСС
Два чёрных ящика обнаружены во вторник, 17 августа, на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В во время тренировочного полёта в Московской области в Кубинке. ТАСС сообщает об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Найдены два бортовых самописца - параметрический и речевой, они повреждены и обгорели. По предварительным данным, расшифровке они подлежат.
Расшифровка начнётся в четверг в спецлаборатории.
Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в районе аэродрома. В результате погибли три члена экипажа - два летчика-испытателя и бортинженер.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.