В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до утра четверга

Гидрометцентр в среду, 18 августа, объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Согласно последним данным синоптиков, предупреждение будет действовать до утра четверга.
"Оранжевый" уровень означает, что погода в столичном регионе будет опасна, не исключается вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба.
В Гидрометцентре отметили, что в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Предупреждение в Москве будет действовать с 16.00 среды до 10.00 четверга, а в Подмосковье – с 14.00 среды до 10.00 четверга.
Также из-за града желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице России с 16.00 среды до 04.00 четверга, а в Московской области – с 14.00 среды до 04.00 четверга.
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