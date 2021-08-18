В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до утра четверга

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18 августа 2021, 14:56 Источник: Гидрометцентр

гроза в Москве, vk.com/vk_moscow

Гидрометцентр в среду, 18 августа, объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Согласно последним данным синоптиков, предупреждение будет действовать до утра четверга.

"Оранжевый" уровень означает, что погода в столичном регионе будет опасна, не исключается вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба.

В Гидрометцентре отметили, что в регионе ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Предупреждение в Москве будет действовать с 16.00 среды до 10.00 четверга, а в Подмосковье – с 14.00 среды до 10.00 четверга.

Также из-за града желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице России с 16.00 среды до 04.00 четверга, а в Московской области – с 14.00 среды до 04.00 четверга.

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