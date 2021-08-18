Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2021, 12:13

Россияне женятся, разводятся, заводят детей и умирают в соответствии с общей постиндустриальной парадигмой. Даже процент женщин, вовсе не желающих заводить детей, в Москве, Париже и Берлине, плавает на уровне 20%. Примерно столько же молодых семей материально зависят от родителей в России и Великобритании. Наша молодёжь заводит одного-двух детей в районе 30 лет – словно бездуховные голландцы или шведы. Однако российские власти не оставляют надежды перенаправить эти тенденции и убедить народ в прелестях многодетных семей, раннего материнства и сплочённости нации.



В 1990 г. в РСФСР было заключено 1, 3 млн браков при 559 тыс. разводов. В 2020 г. показатели составили 778 тыс. и 564 тыс. соответственно. То есть свадеб сыграли почти вдвое меньше, а разводиться стали даже чуть чаще. В 1990 г. появилось на свет 1, 9 млн младенцев, а в 2020 г. – только 1, 4 миллиона. Надо учитывать, что поздний СССР не выглядел удачным местом для рождения и воспитания детей: инфляция, криминал, пустые полки магазинов. Нынешняя Россия куда более стабильна с точки зрения государственных сервисов, экономики, доходов населения. Но само население за 30 лет сильно изменилось.



Доходы населения у нас продолжают падать, и на рождаемости такая динамика сказывается негативно. Существует теснейшая связь между доходами населения и рождаемостью вторых и третьих детей. Часто бывает, что мать откладывает рождение первенца до 33–35 лет, а потом у неё просто не остаётся времени на создание большой семьи. Как следует из свежего (июнь 2021 г.) опроса Райффайзенбанка, у 30% россиян на содержание детей уходит треть семейного бюджета, у 12% – более половины дохода. Это могут быть небольшие суммы, но народ в конце 2010-х стал беднее себя же в конце нулевых и ради детей вынужден экономить на еде. Тем более ребёнок «дорожает» с возрастом: на содержание 14-летнего подростка может улетать в разы больше, чем на младенца. Как ни странно, россияне реже советского человека экономят на детях – их заводят меньше, зато пестуют тщательнее.



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