Аналитики сообщили, что 22% граждан России выступают за перенос столицы в Сибирь
18 августа 2021, 09:07
Аналитики провели исследование и выяснили, что 22% граждан России выступают за перенос столицы страны в Сибирь. Кроме того, россияне высказываются за строительство там пяти новых городов.
По мнению 22% граждан РФ, перенос столицы будет способствовать развитию Сибири не только в экономическом, но и в демографическом плане
Как сообщает RT, еще 30% россиян поддерживают только строительство новых городов, а лишь за перенос столицы высказываются 6% опрошенных.
Категорически против данной идеи выступают 27% граждан России. По их мнению, подобный проект будет иметь чрезвычайно высокую стоимость. Кроме того, в данном случае новая столица будет находиться слишком далеко от европейской части страны, где проживает большинство населения.
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