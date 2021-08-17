В Тюменской области прошел ливень с градом при температуре плюс 32 градуса

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17 августа 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

дождь, фото: pixabay.com

Во вторник, 17 августа, в Тюменской области прошел мощный ливень с грозами и крупным градом. Прогнозируемая синоптиками жара в этот момент не утихала, на термометрах показывало около 32 градусов тепла.

Отмечается, что вторник синоптики обещали слабый дождь. Безоблачная погода сохранялась практически весь день. Однако в районе 19.00 по местному времени (17:00 мск) поднялся ветер, начался дождь, а затем выпал крупный град. Обрушившейся на Тюмень ливень закончился через 15 минут.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о кратковременных дождях в конце недели. Жара в столице сохранится до 18 августа.

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