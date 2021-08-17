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Синоптик Позднякова рассказала, что 17 и 18 августа в Москве ожидается 30-градусная жара

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Синоптик Позднякова рассказала, что 17 и 18 августа в Москве ожидается 30-градусная жара
pixabay.com

Во вторник, 17 августа, в российской столице воздух прогреется до более чем 30 градусов. В среду температура будет близка к этой отметке. Этой информацией поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что завтра во второй половине дня возможны гроза и кратковременный дождь. Позднякова подчеркнула, что в сторону столичного региона движется холодный атмосферный фронт, пишет RT.

19 августа будет облачно, может наблюдаться гроза. В Москве в темное время суток будет до плюс 19 тепла. В столице в дневные часы, по словам специалиста, будет до плюс 22, 24 градусов, а по области - до плюс 20, 25. Позднякова добавила, что в конце недели прогнозируется переменная облачность, в ряде мест могут пройти кратковременные дожди.

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