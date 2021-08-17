Facebook будет удалять контент, связанный с талибами

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17 августа 2021, 16:59

смартфон, фото: pixabay.com

Американская компания Facebook запретила размещение информации о запрещенном в России движении "Талибан" в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Об этом во вторник, 17 августа, в эфире телеканала CNBC сообщил представитель организации.

"Талибан"* находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, мы запретили им пользоваться нашими сервисами в соответствии с нашей политикой против опасных организаций", - пояснил он.

Отмечается, что Facebook будет удалять учетные записи, ведущиеся талибами или от их имени, а также те профили, в которых есть высказывания в поддержку движения. В соцсети создали специальную группу, члены которой следят за контентом и удаляют его в случае необходимости. Кроме того, существует группа экспертов по Афганистану, носителей языков дари и пушту, которые оказывают поддержку в этом вопросе.

Однако руководство компании пока не решило, что делать, если талибы станут официальными властями в Афганистане.

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