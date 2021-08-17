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National Interest назвал комплекс С-400 «российским зенитным швейцарским армейским ножом»

, 16:03 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest назвал комплекс С-400 «российским зенитным швейцарским армейским ножом»
Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах американских СМИ появился материал, в котором комплекс С-400 назван «российским зенитным швейцарским армейским ножом».

Журнал The National Interest (NI) пишет, что благодаря своим радарам С-400 способен противостоять всем видам воздушных целей. Как указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации зарубежного издания, система может использовать четыре типа ракет с разным весом и характеристиками, что позволяет комплексу самостоятельно создавать многоуровневую противовоздушную оборону.

«С-400 — российский зенитный швейцарский армейский нож», — отмечает NI.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Константин Сивков озвучил мнение, согласно которому армия РФ в состоянии взять Прибалтику за пару суток.

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