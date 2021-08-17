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В России за сутки скончались 805 человек с COVID-19

, 12:05

В России за сутки скончались 805 человек с COVID-19
машины скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 805 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 56 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 52 – в Санкт-Петербурге, 33 – в Краснодарском крае. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 172 110 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 20 958 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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