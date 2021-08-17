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В России выявили 20 958 новых случаев заражения COVID-19

, 11:45

В России выявили 20 958 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, Britta Pedersen/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 958 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 710 (8,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировали 6 642 559 случаев заражения коронавирусом.

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