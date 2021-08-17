Мясников заявил, что после перенесенного коронавируса существует риск развития рака легких

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал во вторник, что постковидный синдром может привести к онкологическим заболеваниям легких. Медик объяснил, в каком случае это может стать возможным.
Мясников обратил внимание на то, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, 25-30% зараженных переносят болезнь без симптомов. Врач уточнил, что фиброз легких – это редкое явление после COVID-19, однако он действительно увеличивает риск развития рака легких в 8-14 раз.
Медик подчеркнул, что пациентам с фиброзом следует бросить курить и максимально правильно питаться.
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