Аргументы Недели Здоровье 13+

Мясников заявил, что после перенесенного коронавируса существует риск развития рака легких

, 11:08 Источник: Telegram

Мясников заявил, что после перенесенного коронавируса существует риск развития рака легких
легкие, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал во вторник, что постковидный синдром может привести к онкологическим заболеваниям легких. Медик объяснил, в каком случае это может стать возможным.

Мясников обратил внимание на то, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, 25-30% зараженных переносят болезнь без симптомов. Врач уточнил, что фиброз легких – это редкое явление после COVID-19, однако он действительно увеличивает риск развития рака легких в 8-14 раз.

Медик подчеркнул, что пациентам с фиброзом следует бросить курить и максимально правильно питаться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»

Киевский политолог Бортник: Зеленского могут убрать с поста президента Украины по «армянскому сценарию»

Владимира Зеленского могут убрать с поста украинского президента по «армянскому сценарию». Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями СМИ допустил Руслан Бортник, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью