Мясников заявил, что после перенесенного коронавируса существует риск развития рака легких

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17 августа 2021, 11:08 Источник: Telegram

легкие, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал во вторник, что постковидный синдром может привести к онкологическим заболеваниям легких. Медик объяснил, в каком случае это может стать возможным.

Мясников обратил внимание на то, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, 25-30% зараженных переносят болезнь без симптомов. Врач уточнил, что фиброз легких – это редкое явление после COVID-19, однако он действительно увеличивает риск развития рака легких в 8-14 раз.

Медик подчеркнул, что пациентам с фиброзом следует бросить курить и максимально правильно питаться.

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