На Кубани врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких

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3 августа 2021, 22:27 Источник: Instagram

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Краснодарском крае врачи вылечили пациента со стопроцентным поражением легких из-за коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Instagram.

Согласно последним данным, 54-летний житель Кропоткина провел в реанимации почти два месяца. Мужчина находился в тяжелом состоянии, у него было выявлено стопроцентное поражение легких.

Вениамин Кондратьев уточнил, что 11 июня пациента выписали, а к настоящему моменту он полностью вернулся к своему обычному ритму жизни.

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