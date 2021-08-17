Член ОП Хамзаев предложил премировать медработников, участвующих в вакцинации граждан

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17 августа 2021, 09:11

прививка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выдвинул идею о премировании медицинского персонала, который занимается обеспечением массовой вакцинации населения на территории Российской Федерации.

Султан Хамзаев в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина подчеркнул, что в текущем году на средний и младший медицинский персонал легла огромная нагрузка в связи с началом массовой вакцинации против коронавируса нового типа.

Как сообщает RT, член общественной палаты попросил главу правительства рассмотреть вопрос о возможности премирования медработников дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов по итогам года. Речь идет о медицинском персонале, который не менее четырех месяцев принимал участие в проведении вакцинации.

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