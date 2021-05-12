Известия: в России предложили давать премию пассажирам за прививку от COVID-19

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12 мая 2021, 07:52 Источник: Известия

шприц, фото: pixabay.com

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести бонусные программы для вакцинированных против новой коронавирусной инфекции туристов.

Зотов предлагает провести акцию, в ходе которой с 25 мая по 25 августа привитые туристы смогут получить поощрение в размере от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. По его словам, транспортные компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановился пассажиропоток и люди начали пользоваться их услугами.

«Более активная вакцинация снижает риски возникновения "третьей волны" коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса», - пояснил он.

В письме Зотова говорится о крупных транспортных организациях и авиакомпаниях, включая железнодорожное сообщение, каршеринг и такси. В Минтрансе уточнили, что обращение ОПП находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино приглашают туристов на вакцинацию «Спутником V».

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