Власти Сан-Марино предлагают туристам приезжать на вакцинацию «Спутником V»

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11 мая 2021, 15:40 Источник: РИА Новости

Сан-Марино, фото: pixabay.com

Представитель Институте социальной защиты (ISS) - государственного ведомства, отвечающего за прививочную кампанию от COVID-19 в Сан-Марино - Франко Кавалли сообщил, что республиканские власти готовы открыть возможность для иностранных туристов прививаться российской вакциной «Спутник V» при условии двух поездок в страну.

Кавалли отметил, что в Сан-Марино образовался некоторый «излишек» доз вакцины «Спутник V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. По его словам, такая опция будет доступна в первую очередь итальянцам.

«Сан-Марино приобрело больше доз, чем необходимо для населения, и правительство решило, что желающие получить вакцину могут приехать сюда. Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток», - пояснил он.

По его словам, на данный момент в стране заражено 24 человека, еще 56 находятся в домашней изоляции. Кроме того, в начале мая было закрыто коронавирусное отделения местной больницы из-за отсутствия больных.

«Новых случаев заболевания COVID-19 мы не фиксируем с 8 мая, до этого случались один-два случая в сутки. Сейчас два-три дня как новых заражений нет. Раньше такие дни тоже были, и не один раз», - добавил Кавалли.

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