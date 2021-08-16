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Глава Минпросвещения РФ сообщил, что учебный год в школах начнется в традиционном формате

, 13:47

Глава Минпросвещения РФ сообщил, что учебный год в школах начнется в традиционном формате
дети, фото: pixels.com

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в российских школах начнётся в обычном очном формате. По его словам, с каждым регионом отработаны меры по защите здоровья в образовательной среде.

«… нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», - цитирует его слова Telegram-канал Минпросвещения РФ.

Кравцов отметил, что начало учебного года в дистанционном формате не обсуждается.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России рекомендует перевести непривитых против коронавирусной инфекции студентов на дистанционный формат обучения. При этом глава ведомства Валерий Фальков заявил, что обучающихся разделять нельзя.

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