Член Совета НАПКА Михмель назвал мифом возможность списания долга, если он не погашается длительное время

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16 августа 2021, 13:26 Источник: Свободная пресса

рубли, Petr Chernov/Russian Look

Член Совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель рассказал в понедельник, спишет ли финансовая организация долг, если его не погашать длительное время.

Михмель обратил внимание на то, что некоторые должники уверены, что если долго не выплачивать банковский долг, то учреждению придется его списать. Эксперт, однако, подчеркнул, что подобное мнение является мифом.

Павел Михмель в беседе со "Свободной прессой" отметил, что если человек отказывается платить или не выходит на связь, кредитор либо продает его долг, либо его просуживает, причем суд в подобном случае встает на сторону кредитора. Обычно выносится исполнительный лист, вследствие чего имущество должника попадает в зону риска и может быть реализовано.

Специалист заметил, что освободиться от задолженности можно в случае организации процедуры банкротства, однако считать это "списанием" нельзя, так как данный процесс будет иметь последствия и повлечет за собой определенные ограничения.

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