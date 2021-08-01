Президент НАПКА Мехтиев заявил, что 7,2 млн граждан не смогут покинуть Россию из-за долгов

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1 августа 2021, 09:23 Источник: РИА Новости

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Порядка 7,2 млн российских граждан могут ожидать трудности, если они попытаются выехать за границу. По словам Эльмана Мехтиева, президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), причиной тому является большая просроченная задолженность.

Он подчеркнул, что таких россиян на сегодняшний день насчитывается немалое количество. Речь идет о гражданах с просроченной задолженностью более 90 дней на сумму свыше 30000 руб. Уехать из РФ, как отметил Мехтиев, не удастся каждому шестому заемщику при получении судебного решения кредитором.

Таким людям специалист рекомендовал за 10-14 дней до отбытия проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов, присутствуют ли они в базе исполнительных производств. Мехтиев добавил, что в случае положительного ответа гражданин должен полностью погасить долг.

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