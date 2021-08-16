Отоларинголог-фониатр Улезько: подключение лучших специалистов к лечению МакSим позволит вернуть ей голос

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16 августа 2021, 12:59 Источник: kp.ru

МакSим, фото: Instagram

Отоларинголог-фониатр, вокальный и речевой фонопед Галина Улезько оценила шансы Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, полностью вернуть голос после тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией. У исполнительницы хита «Знаешь ли ты» зафиксировано более 75% поражение легких.

«У МакSим было много общей патологии … усугубление алкоголем и наркотиками, что влияло на печень, которая, прежде всего, сосудистый орган детоксикаций. Ее историю болезни я не видела, но, если было грамотное лечение кровообращения и детоксикации, возможно, это поможет спасти ситуацию по возвращению голоса», - поделилась она в беседе с kp.ru.

По словам врача, бывали случаи, когда люди при 70-80% поражения, принимая антикоагулянты и другие важные препараты, спасали легкие с минимальными остаточными явлениями. Улезько добавила, что в такой ситуации необходимо знать, «насколько пострадал мозг за время болезни, в какой степени была гипоксия, что будет с сердечно-сосудистой системой, насколько это восполнялось кислородом».

«Будем надеяться, что подключены лучшие специалисты и с МакSим все будет хорошо», - резюмировала эксперт.

Напомним, что МакSим находилась в искусственной коме с поражением более 75% легких. Артистке пока запрещено петь и летать на самолётах. 13 августа певицу выписали из больницы. У нее наблюдается положительная динамика. Однако потребуется долгое восстановление после тяжелой болезни.

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