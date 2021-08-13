Менеджер МакSим заявила, что артистку сегодня выпишут из больницы

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13 августа 2021, 14:24 Источник: РИА "Новости"

певица МакSим, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила в пятницу, 13 августа, в беседе с журналистами, что артистку сегодня выписывают из больницы. Она будет продолжать лечение в домашних условиях.

Маргарита Соколова уточнила, что МакSим уже хочет домой, поскольку долго не видела своих детей и очень по ним скучает. Медики приняли решение о выписке певицы только в тот момент, когда почувствовали спокойствие за ее здоровье.

В настоящий момент у артистки остаются такие пункты восстановления, как лечебная физкультура, хорошее питание и спокойный режим. Известно, что дома рядом с ней будет профессиональная медицинская помощь.

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