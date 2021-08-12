Представитель МакSим заявила, что певица восстанавливается, но ей нельзя напрягаться

Певица МакSим, которая недавно была переведена из реанимации в общую палату после пребывания в искусственной коме, в настоящий момент продолжает восстанавливаться. Об этом заявила представитель артистки.
По словам представителя МакSим, певице сейчас нельзя напрягаться, в основном она лежит.
Напомним, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, несколько недель она находилась в медикаментозной коме. 3 августа стало известно, что МакSим пришла в сознание и идет на поправку. 9 августа знаменитость вышла на связь с поклонниками в социальной сети.
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