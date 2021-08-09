Певица МакSим вышла на связь с поклонниками в Instagram

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9 августа 2021, 16:03 Источник: Instagram

певица МакSим, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица МакSим, которая провела полтора месяца в медикаментозной коме, вышла на связь с поклонниками в социальной сети Instagram. Ранее сообщалось, что самочувствие артистки постепенно улучшается.

МакSим заявила, что по-прежнему очень слаба и испытывает сильные головокружения, когда пытается ходить. Она, однако, надеется в скором времени вернуться домой к семье. Сегодня знаменитость переводят из реанимации в обычную палату.

Певица также призналась, что полтора месяца в коме прошли для нее, как два дня.

Артистка выразила благодарность врачам и медперсоналу, которые лечат ее и ухаживают за ней в больнице.

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