Певицу МакSим переводят в обычную палату

Маргарита Соколова, директор Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, рассказала о состоянии артистки. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» находилась в искусственной коме с поражением более 75% легких.
«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход»,- поделилась директор с поклонниками певицы.
Соколова добавила, что потребуется длительное восстановление. По ее словам, Марине необходимо восполнять силы. Представительница МакSим уточнила, что певица способна самостоятельно ходить, кушать, общаться.
«Петь и летать на самолётах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких»,- рассказала она.
Директор артистки поблагодарила медперсонал больницы номер 52 за спасение жизней многих и многих людей, в том числе за спасение Марины, и за самоотверженный и героический труд.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости