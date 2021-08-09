Певицу МакSим переводят в обычную палату

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9 августа 2021, 14:55

МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Маргарита Соколова, директор Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, рассказала о состоянии артистки. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» находилась в искусственной коме с поражением более 75% легких.

«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход»,- поделилась директор с поклонниками певицы.

Соколова добавила, что потребуется длительное восстановление. По ее словам, Марине необходимо восполнять силы. Представительница МакSим уточнила, что певица способна самостоятельно ходить, кушать, общаться.

«Петь и летать на самолётах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких»,- рассказала она.

Директор артистки поблагодарила медперсонал больницы номер 52 за спасение жизней многих и многих людей, в том числе за спасение Марины, и за самоотверженный и героический труд.

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