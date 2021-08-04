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Певица МакSим вышла на связь из реанимации

, 08:51

Певица МакSим вышла на связь из реанимации
Взято из интернета

Певица пошла на поправку, и врачи разрешили ей связаться по видеосвязи с детьми. За детьми МакSим все время, пока та была в больнице, присматривала бабушка. Она взяла на себя ответственность за 12-летнюю Александру и шестилетнюю Марию.

Пиар-менеджер исполнительницы рассказала главные подробности состояния подопечной. Марина Максимова все еще находится в реанимации и нуждается в кислородной поддержке, но уже может дышать самостоятельно.

Аппетит восстановился и певица уже мечтает о том, что кто-нибудь принесет ей в больницу мороженое. Помимо этого МакSим уже может садиться на кровать, но врачи пока запрещают вставать с постели. Всё-таки звезда слишком долго находилась в искусственной коме и ей нужно время на реабилитацию.

Марине предстоит долгое восстановление, но специалисты уже не сомневаются в том, что самое страшное осталось позади. Кстати, по мнению врача-реаниматолога реабилитация певицы закончится не раньше, чем через полгода, а может затянуться и на более продолжительный период.

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