В России за сутки скончались 806 человек с COVID-19

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16 августа 2021, 11:33

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 806 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 54 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 44, в Иркутской области – 34. В общей сложности жертвами заболевания в РФ стали 171 305 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 20 765 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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