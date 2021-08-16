В России впервые с конца июня выявили менее 21 тысячи случаев заражения коронавирусом

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16 августа 2021, 11:29

тесты на COVID-19, Li An/XinHua

За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 765 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник, 16 августа, в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что менее 21 тысячи случаев заражения COVID-19 зафиксированы в стране впервые с 29 июня. У 1 788 (8,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 621 601 случай заболевания.

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