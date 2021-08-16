Эксперты назвали причины роста летальности от коронавируса в России

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16 августа 2021, 08:29 Источник: Коммерсантъ

медики, фото: Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Эксперты перечислили причины роста смертности от новой коронавирусной инфекции в России на фоне снижения заболеваемости. Последние дни в стране обновляются антирекорды по этому показателю.

Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич связал высокую летальность от коронавируса с «очень низкими темпами» вакцинации (22,2% от населения), участием россиян в массовых мероприятиях и открытием транспортного сообщения с рядом стран. Также специалист не исключает, что на этот процесс могла повлиять «вероятная усталость и изношенность системы здравоохранения, которые накопились за полтора года».

Вирусолог Евгений Тимаков назвал причиной увеличения смертности новые штаммы коронавируса, в первую очередь «дельта» из-за его высокой заразности.

Аналитик Александр Драган уточнил, что смертность всегда будет снижаться медленнее, чем заболеваемость, поскольку «отстает на две недели». Эксперт пояснил, что у этого показателя «долгое плато и довольно высокий пик».

При этом другой специалист Борис Ревич назвал летальность «самым ненадежным показателем», отражающим эпидемиологическую ситуацию в стране. Кроме того, по его мнению, благодаря главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко число заболевших в Москве подсчитывают «менее расплывчато». Медики «жестко договорились, в каких случаях будут ставить диагноз "коронавирус"», подчеркнул он.

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