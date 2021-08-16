Росавиация разъяснила сообщение о продаже билетов стоимостью один рубль

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16 августа 2021, 11:23 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixels.com

Представитель Росавиации прокомментировал информацию о том, что авиакомпания Nordwind начнет продавать билеты на перевозку пассажиров по внутрироссийским маршрутам стоимостью один рубль. Приобрести их смогут семьи с детьми до 18 лет.

«Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль», - отметил собеседник.

При этом он пояснил, что, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам. По его словам, к цене добавятся таксы и сборы.

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