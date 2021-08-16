«Известия»: Nordwind начнет продавать билеты на перевозку по внутрироссийским маршрутам стоимостью один рубль

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16 августа 2021, 07:37 Источник: Известия

самолет, фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что авиакомпания Nordwind начнет продавать билеты стоимостью один рубль на перевозку пассажиров по внутрироссийским маршрутам. Данная цена указана в заявке на предоставление государственных субсидий.

«Компании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный Ветер" [Nordwind] действительно указал тариф в 1 рубль»,- подтвердил представитель Росавиации.

Отмечается, что приобрести билеты по специальному тарифу смогут пассажиры, сопровождающие несовершеннолетних детей. Авиакомпания указала в заявку шесть направлений: из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Nordwind может запустить в продажу примерно 25 тысяч билетов стоимостью один рубль.

Отступление от указанной в заявке цены лишит авиакомпанию дополнительных средств, поскольку специальная стоимость билета была условием выделения субсидий. Nordwind получила около 229,2 млн рублей на перевозку семей с детьми до 18 лет.

Близкий к Минтрансу источник уточнил, что перевозчики должны в пятидневный срок запустить продажу билетов по субсидированным маршрутам.

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