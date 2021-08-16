В Геленджике за несколько часов выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков

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16 августа 2021, 07:49 Источник: Instagram

гроза над морем, pixabay.com

За несколько часов в Геленджике выпало 60 миллиметров осадков – это почти в четыре раза больше месячной нормы. Соответствующую информацию предоставил сегодня глава города Алексей Богодистов.

Вечером в воскресенье, 15 августа, в Геленджике из-за ливней включили сирены, жителей домов, расположенных в зоне подтопления, призвали оперативно собрать документы и выйти на возвышенность. Во время дождя центр города был обесточен.

Алексей Богодистов уточнил, что в результате ливня не произошло "ничего страшного". Местные власти в настоящий момент следят за обстановкой в муниципалитете.

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