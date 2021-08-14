Метеоролог Вильфанд предупредил об «опасных явлениях» с 14 по 15 августа в нескольких регионах России

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14 августа 2021, 08:53 Источник: ТАСС

ноги, фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы, на территории которых с 14 по 15 августа ожидается «опасная погода». Прогнозируются ливни, грозы и шквалистый ветер.

«Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с»,- пояснил эксперт.

Метеоролог добавил, что в Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем. По его словам, стихия также обрушится на Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Эвенкийский район Красноярского края и Саратовскую область. В эти регионы придут ливни, град, грозы и ветер до 20-25 м/с, уточнил Вильфанд.

«Крупный град - это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую»,- отметил синоптик.

Вильфанд считает, что своевременные прогнозы о непогоде в регионах позволяют «минимизировать печальные последствия».

Ранее сообщалось, что с подтопленных территорий в Анапе эвакуировали 458 человек.

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