В России за сутки скончались 816 пациентов с коронавирусом

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15 августа 2021, 12:00

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За сутки в России скончались 816 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в РФ жертвами заболевания стали 170 499 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 21 624 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие граждане за 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации.

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