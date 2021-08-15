В России за сутки выявили 21 624 случая заражения COVID-19

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15 августа 2021, 11:32

тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 624 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в воскресенье, 15 августа, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе сообщили, что за прошедшие 24 часа новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 745 (8,1%) зараженных коронавирусной инфекцией нет каких-либо клинических проявлений болезни.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 600 836 случаев заболевания коронавирусом.

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