Юрист Соловьев рассказал об отличиях финансовой пирамиды от других организаций

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15 августа 2021, 10:12

рубли, Allexander Makarov/Russian Look

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в рамках разговора с представителями СМИ утром в воскресенье, 15 августа, рассказал о ключевых признаках финансовой пирамиды.



Иван Соловьев отметил, что организаторы финансовой пирамиды предлагают своей потенциальной жертве вложить некую сумму и гарантируют высокий процент прибыли. Новые участники в свою очередь должны привлечь очередных клиентов.

В беседе с RT юрист заметил, что среди признаков, которые характеризуют такую структуру, значатся оплата высоких процентов тем, кто находится вверху данной пирамиды, убедительная реклама, а также крайне маленький срок деятельности организации.

Соловьев заметил, что отличить финансовую пирамиду от других фининститутов можно посредством определения источника дохода такой организации. В первом случае он формируется посредством привлечения средств новых вкладчиков. Эти деньги являются единственным активом организации, поэтому когда источник иссякает, система рушится.

Человека также должны насторожить отсутствие достоверного местоположения организации и контактов менеджмента, высокие проценты по вложенным деньгам, а также отсутствие лицензий и разрешений.

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