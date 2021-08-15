Юрист Соловьев рассказал об отличиях финансовой пирамиды от других организаций

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в рамках разговора с представителями СМИ утром в воскресенье, 15 августа, рассказал о ключевых признаках финансовой пирамиды.
Иван Соловьев отметил, что организаторы финансовой пирамиды предлагают своей потенциальной жертве вложить некую сумму и гарантируют высокий процент прибыли. Новые участники в свою очередь должны привлечь очередных клиентов.
В беседе с RT юрист заметил, что среди признаков, которые характеризуют такую структуру, значатся оплата высоких процентов тем, кто находится вверху данной пирамиды, убедительная реклама, а также крайне маленький срок деятельности организации.
Соловьев заметил, что отличить финансовую пирамиду от других фининститутов можно посредством определения источника дохода такой организации. В первом случае он формируется посредством привлечения средств новых вкладчиков. Эти деньги являются единственным активом организации, поэтому когда источник иссякает, система рушится.
Человека также должны насторожить отсутствие достоверного местоположения организации и контактов менеджмента, высокие проценты по вложенным деньгам, а также отсутствие лицензий и разрешений.
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