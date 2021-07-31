Финансовые пирамиды и деградация экономического интеллекта в России

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31 июля 2021, 10:17 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция, передает ТАСС из зала суда.



Приведу социальные особенности, в которых вновь возродился в России феномен масштабной пирамиды:



1. Особенностью этой финансовой пирамиды, в отличие от МММ, было то, что она была создана в условиях изобилия российских кредитов, долгового кредитного рабства и расцвета кредитомании. Основатели этой пирамиды учли это и возродили феномен финансовых пирамид, которые ранее не возрождались, в силу прошлого горького опыта российских вкладчиков.



2. Резко вырос уровень финансовых и игроманических аддикций (зависимостей) россиян. Это стало возможным, опять-таки, благодаря изобилию кредитов и расцвета кредитомании. Уровень кредитно-игроманического симптомо-комплекса россиян значительно вырос.



3. Россияне, страдающие от гнета кредитного долгового рабства, нищеты и выживания, легко поддаются манипуляциям, теряют локус контроля и самообладания... Поэтому манипуляции этой финансовой пирамиды оказались эффективными и особого мастерства в этом не требовалось.



4. Анализ блефа этой пирамиды показал, что блеф этой пирамиды был примитивен. Якобы в аппарате пирамиды работают гениальные трейдеры, имеющие уникальные способности, а также имеет место некое инновационное ноу-хау в сфере инвестиций, позволяющее получать баснословные прибыли.



5. При этом уровень экономического интеллекта российских предпринимателей и экономистов очень низкий, в силу того, что современная российская экономика упростилась до уровня купи-продайной психологии и организации мотивации на покупки и продажу. Так, например, мои экспресс-исследования экономистов, которые учатся на моих психологических курсах повышения квалификации, показали, что значительная часть из них не способна решать задачи по микроэкономике, которые должны успешно решаться уже на начальных курсах экономфака. Но зато, многие эти экономисты знают о "чёрных лебедях" и "голубых океанах", о которых рассказано в книжках популярной экономики. Популярность сказочных понятий "чёрный лебедь" и "голубой океан", с моей точки зрения, стала индикатором низкого экономического интеллекта в мире.



Экономика в условиях постмодернистской эпохи - сложная экономическая тема и она была поднята раньше всяческих "чёрных лебедей" с "голубыми океанами". Об этом можно прочесть в моей научной монографии "Основы постмодернистской психологии" (2015).



6. Истинных экономистов, глубоко понимающих современные механизмы экономики в России, практически нет, в том числе и потому, что нет заказов на них в условиях деградирующей сырьевой российской экономики.



7. Поэтому основателям этой пирамиды, благодаря низкому уровню экономического интеллекта своих клиентов, удалось убедить в своей эффективности многих клиентов из числа российских бизнесменов, предпринимателей и экономистов. При этом необходимо отметить, что многие из них хорошо знали, что это игра и ставки. А также знали о том, что эта пирамида создаёт условия для ограбления одной части россиян другой частью россиян, но за это берёт большую комиссию. Они рассчитывали на удачу. Кстати, более продвинутая часть участников пирамиды хорошо обогатилась. Это традиция. Поэтому анализ этих удачливых инвесторов в данную пирамиду - зеркало современной российской экономики, которая позволила такому обогащению некоторым субъектам и структурам, за счёт российских лохов-кредитоманов и представителей российского кредитного долгового рабства. Именно поэтому меня настораживала долгосрочная сдержанность ЦБ, который позволил развиться этой финансовой пирамиде до таких масштабов.



8. Эта финансовая пирамида была основана в инвестиционно-привлекательном регионе - в Татарстане, вызывающим доверие. Не было ли использовано это доверие? Об этом мы сможем узнать после расследований.



9. Какова будет судьба собранных гигантских капиталов этой финансовой пирамидой? Не знаю, но могу точно сказать, что эта судьба нарисует истинный облик российской экономики и того, к чему она идет.





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