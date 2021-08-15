Метеоролог Паршина предупредила россиян о заморозках в сентябре

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15 августа 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

дерево, фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в некоторых российских регионах в сентябре ожидаются заморозки. По ее словам, отметки термометров могут упасть до -10 градусов.

Паршина пояснила, что похолодать до -3 гарусов может по ночам в восточной части Таймыра и в Эвенкии, а на Чукотке и в Магаданской области - до минус десяти. Метеоролог добавила, что заморозки в начале осени, скорее всего, придут в Сибирь и на Дальний Восток. В целом по России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме, уточнила она.

Также эксперт пообещала жителям Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области дождливую погоду. При этом в Москве в начале осени ожидается 15-20 градусов тепла днем и 5-10 ночью. Однако синоптик не исключает возможные ночные похолодания от +1 до +6 градусов.

Паршина отметила, что на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов.

Ранее ведущий синоптик “Фобоса” Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в первой половине сентября может быть классическое бабье лето.

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