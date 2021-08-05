Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве в первой половине сентября может быть классическое бабье лето

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5 августа 2021, 15:58 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В российской столице в первой половине сентября температура превысит норму. Об этом рассказал ведущий синоптик “Фобоса” Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что в указанный период температура прогнозируется “на 0,5-1 градус теплее нормы”, однако лишь с количеством осадков в 60%. На это, как отметил синоптик, указывают предварительные оценки. По его словам, в это время, судя по всему, ожидается классическое бабье лето.

Тишковец сообщил, что во второй половине следующего месяца будет наблюдаться более неустойчивая погода - “то тепло, то холодно”. В этот период прогнозируются сильные дожди и обильное ненастье. “В конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения”, - добавил синоптик.

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