Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве в первой половине сентября может быть классическое бабье лето

В российской столице в первой половине сентября температура превысит норму. Об этом рассказал ведущий синоптик “Фобоса” Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что в указанный период температура прогнозируется “на 0,5-1 градус теплее нормы”, однако лишь с количеством осадков в 60%. На это, как отметил синоптик, указывают предварительные оценки. По его словам, в это время, судя по всему, ожидается классическое бабье лето.
Тишковец сообщил, что во второй половине следующего месяца будет наблюдаться более неустойчивая погода - “то тепло, то холодно”. В этот период прогнозируются сильные дожди и обильное ненастье. “В конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения”, - добавил синоптик.
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