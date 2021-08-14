Татьяна Навка показала «мистический» кадр с мужем Дмитрием Песковым на отдыхе в Греции

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14 августа 2021, 13:35

Татьяна Навка и Дмитрий Песков, фото:Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отдыхает с супругом пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и детьми в Греции. Спортсменка делится теплыми семейными снимками с подписчиками.

На новой фотографии из отпуска Навка запечатлена в обнимку с Песковым. Отца с его возлюбленной со спины сняла Лиза Пескова. Изображение получилось смазанным, но фигуристка списала все на «мистику».

«Немного романтичной мистики в пятницу 13е. Папарацци»,- написала спортсменка.

На другом снимке Навка уже позирует. Она повернулась к объективу камеры полубоком. Для прогулки с семьей спортсменка выбрала короткое платье цвета фуксии. Пресс-секретарь президента был одет в шорты и футболку.

Ранее АН опубликовали фото беременной певицы Нюши на Кипре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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