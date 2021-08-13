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Беременная Нюша отдыхает с детьми и мужем на Кипре

, 17:12

Беременная Нюша отдыхает с детьми и мужем на Кипре

Певица сейчас находится в ожидании второго ребенка и устроила себе заслуженный отдых. 

Вместе с мужем Игорем Сивовым, двухлетней дочерью Симбой и сыном Игоря исполнительница улетела на Кипр. 

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