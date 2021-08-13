Беременная Нюша отдыхает с детьми и мужем на Кипре

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 августа 2021, 17:12 Анастасия Иванова

Певица сейчас находится в ожидании второго ребенка и устроила себе заслуженный отдых.

Вместе с мужем Игорем Сивовым, двухлетней дочерью Симбой и сыном Игоря исполнительница улетела на Кипр.

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