Оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу за минувшие сутки

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14 августа 2021, 11:47

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 6 579 212 человека. Темп прироста по стране составляет 0,34%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 144 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 816 (8,2%) без клинических проявлений … зарегистрировано 819 смертей пациентов … выздоровели 19 550 человек»,- пояснили в ведомстве в субботу, 14 августа.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве - 2317, Санкт-Петербурге - 1823 и Московской области - 1307. Отмечается, что Россия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от коронавируса.

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