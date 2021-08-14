Оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу за минувшие сутки
14 августа 2021, 11:47
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 6 579 212 человека. Темп прироста по стране составляет 0,34%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 144 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 816 (8,2%) без клинических проявлений … зарегистрировано 819 смертей пациентов … выздоровели 19 550 человек»,- пояснили в ведомстве в субботу, 14 августа.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве - 2317, Санкт-Петербурге - 1823 и Московской области - 1307. Отмечается, что Россия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от коронавируса.
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