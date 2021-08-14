Медик Омарова заявила, что дети легче переносят постковидный синдром

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14 августа 2021, 07:58 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, какая категория людей лучше всего переносит постковидный синдром.

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», - поделилась она.

Омарова отметила, что сейчас продолжаются наблюдательные исследования постковидных проявлений. По ее словам, среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших еще недостаточно изучены.

Ранее эпидемиолог Антонина Плоскирева назвала сроки появления симптомов постковидного синдрома.

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