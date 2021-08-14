Медик Омарова заявила, что дети легче переносят постковидный синдром

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, какая категория людей лучше всего переносит постковидный синдром.
«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», - поделилась она.
Омарова отметила, что сейчас продолжаются наблюдательные исследования постковидных проявлений. По ее словам, среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших еще недостаточно изучены.
Ранее эпидемиолог Антонина Плоскирева назвала сроки появления симптомов постковидного синдрома.
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