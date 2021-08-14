В МВД намерены изменить билеты для теоретического экзамена на водительские права

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14 августа 2021, 08:22 Источник: ТАСС

экзамен, фото: pixabay.com

МВД России готовит изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-центре ведомства.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на права … с целью осознанного понимания кандидатом в водители безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в сдаче теоретической части экзамена на права необходимо сместить акцент от «заучивания» конкретных требований ПДД к осознанному пониманию безопасных действий при управлении автомобилем. Данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом, добавили в МВД.

Напомним, что 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на права.

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